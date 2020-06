Aflysning blev aflyst: Åben Skole er åben igen

Åben Skole er et kommunalt tiltag, der får skoleklasser til at arbejde sammen med øvrige institutioner i lokalområdet. Både Absalons Skole og Roar Atletik var med helt fra Åben Skoles spæde start, og i denne uge har mødtes igen. Men det var egentlig ikke meningen.

»Glade for at hjælpe til«

Coronanedlukningen satte en stopper for Åben Skole. Roar Atletik kunne derfor vinke farvel til et forår fyldt med træning af 30 skoleklasser fordelt på seks skoler i Roskilde Kommune. De er derfor glade for, at de alligevel fik mulighed for at undervise enkelte klasser frem til ferien.