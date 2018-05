Energitårnet, som Roskilde Kraftvarmeværk også bliver kaldt, har arbejdet på fuld kraft i 2017. Det har været med til at give Argo et fint overskud. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Affaldsoverskud giver penge til borgerne

Roskilde - 30. maj 2018 kl. 16:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Argo har netop udsendt sin årsrapport for 2017, og her kan affaldsvirksomheden melde om både en stigning af omsætningen og et pænt overskud.

Umiddelbart ser det dog ud til, at Argo i år har en større omsætning men et mindre overskud i forhold til sidste år, men det er der en forklaring på:

- I 2016 havde vi en stor ekstra indtægt fra en gammel sag, som blev afgjort. Reelt har vi i 2017 haft et større overskud på driften i forhold til sidste år, fortæller direktør Trine Lindegaard Holmberg.

Det økonomiske resultat for 2017 er på 44,1 millioner kroner med en omsætning på 603,2 millioner kroner. Omsætningen er steget med seks millioner kroner i forhold til 2016, hvor overskuddet endte på 52,1 millioner kroner.

Gode værdipapirer

Argo har en investeringsstrategi med det overskud, der kommer. I stedet for at lade pengene stå på en bankkonto til negative renter, køber Argo værdipapirer. Årets overskud og en stigning i kursen betyder, at Argos værdipapirer det seneste år er blevet 100 millioner kroner mere værd.

- Vi skal have en vis robusthed, men vi behøver ikke have så mange penge stående, siger Trine Lindegaard Holmberg og forklarer, at det er derfor, at bestyrelsen valgt at levere en del af overskuddet retur til borgere og virksomheder i form af mere attraktive priser på affaldshåndteringen i 2019.

Priserne på affaldshåndtering vil i 2019 som udgangspunkt fastholdes eller nedsættes. Dagrenovationen koster i dag 455 kroner per ton og vil fremover koste 420 kroner per ton.

