Affaldsbrand gav 20 meter høje flammer

Søndag morgen måtte brandfolkene i Østsjællands Beredskab rykke ud til en brand med meget store flammer, da der blev slået brandalarm fra Argo, det tidligere Kara, på Håndværkervej. I den 20 meter dybe skakt, som skraldebilerne tømmer affaldet ned i, brændte det lystigt, og selv om affaldet bliver bragt til kraftvarmeværket for at blive brændt af, er det meningen, at det først skal ske i selve ovnen, ikke i skakten.

Det tog omkring halvanden time at slukke branden, og slukningsopgaven var den eneste af sin art i løbet af en ellers meget stille weekend for beredskabet. Men den kom med en helt igennem motorsportsfjendsk timing: På beredskabsstationen var der stillet an med morgenbrød og masser af kaffe, og alle havde glædet sig til at heppe på Kevin Magnussen i årets første formel 1-løb. Men da udkaldet kom, kom arbejdet naturligvis først, så smørret endte med at blive alt for blødt, og kaffen var iskold, da brandfolkene kom tilbage. Da var der ikke meget tilbage af løbet - og for Kevin Magnussens vedkommende var løbet også kørt...