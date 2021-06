Foto: Lars Andersen

Afbrændingsforbud: Brandvæsnet klar med sankthans-dispensationer tre steder

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 13:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Skulle der komme et afbrændingsforbud på mandag - hvilket med de nuværende regnmængder forekommer meget sandsynligt - bliver det forbudt at have sankthansbål i hele Roskilde Kommune.

Og så alligevel ikke helt.

Torsdag eftermiddag besluttede Roskilde Brandvæsen, at man er klar til i tre tilfælde at dispensere fra afbrændingsforbuddet.

- Vi ved, hvor meget et flot sankthansbål betyder for folk, og vi synes absolut ikke, det er fedt at skulle være løftet pegefinger med en bødeblok i baglommen, så vi har set på, hvilke muligheder der er, siger forebyggelseschef i Roskilde Brandvæsen, Mikael Nørgaard Gam.

Og der er muligheder. Brandvæsnet er klar til at give dispensation til tre sankthansbål fordelt i hele kommunen.

- Vi har vurderet, at vi har mandskab til, at vi kan stille med tankvogn og folk til tre sankthansbål i hele kommunen, skulle der komme et afbrændingsforbud. Vi forestiller os et bål i Byparken, et i Jyllinge og et i syd, formentlig Viby, siger han.

Når Mikael Nørgaard Gam er lidt vævende omkring Viby, så skyldes det en ting.

- Vi har simpelthen ikke hørt om et bålarrangement i Viby, så vi ved ikke, om der er et, siger han.

DAGBLADET har på nuværende tidspunkt heller ikke kunnet få klarlagt med sikkerhed, om der afholdes et større, fælles sankthansbål i Viby.

Bålet i Byparken bliver helt sikkert til noget. Det har arrangøren Gimle meldt ud.

Til gengæld valgte de nye arrangører af sankthansbålet i Jyllinge i aftes at aflyse arrangementet på Klinten.

- Får vi ikke kendskab til bål i Viby eller Jyllinge, så ser vi på om vores mandskab kan bruges ved andre bålarrangementer. Men som udgangspunkt prøver vi at fordele ressourcerne i hele kommunen, siger Mikael Nørgaard Gam.

Det er mandag ved middagstid, at brandvæsnet melder et eventuelt afbrændingsforbud ud.