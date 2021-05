Foto: Lars Kimer

Afbrænding af mink på Argo: De første mink er ankommet

Roskilde - 14. maj 2021 kl. 10:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Argo har budt på opgaven med at være med til at brænde mink af. Minkene har ligget seks måneder i jorden forskellige steder i Jylland, og nu har staten besluttet, at det er bedst, at minkene graves op og bliver brændt.

Men hvad betyder det i Roskilde? Lige nu har Argo faktisk ikke så mange informationer.

- Vores første læs mink ankom torsdag. Vores driftschef kunne ikke konstatere unormal lugt. Han stod tre meter fra bilen, da den blev tømt. Der er tale om et prøvelæs. Det skal give os mulighed for at samle viden, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og det vil give os viden om fx lugt. Så lige nu ved vi faktisk ikke så meget konkret, siger vicedirektør i ARGO Klaus W. Hansen og fortsætter:

- De erfaringer giver os mulighed for at sige ja eller nej til opgaven.

Klaus W. Hansen tror som udgangspunkt ikke, at afbrændingen af mink vil give lugtgener i Roskilde.

- Vi er vandt til at håndtere ting, som lugter. Vi brænder fx slam af fra renseanlæg. Men vi har aldrig brændt seks måneder gamle mink af, så vi tager naturligvis lidt forbehold for de svar, vi får med det prøvelæs, som vi modtager en af de kommende dage. Det er Fødevarestyrelsen, som står for udgravning og transport, og i første omgang håber de at kunne fragte 30 tons af gangen på lastbiler i lukkede containere, siger han.

Argo har faktisk nogle gange affald, som er op til et år gammelt liggende i deres store siloer. Den fungerer ved undertryk, så lugten fra den ikke siver ud i lokalområdet. Luften fra hallen suges direkte ind i forbrændingsovnen og bliver brændt af sammen med affaldet.

- Det betyder, at vi brænder lugten af, siger Klaus W. Hansen.

Skulle det ende med, at Argo skal brænde mink-kadavere af, så er det forventningen, at det vil foregå fra omkring den 25. maj og seks uger frem.

