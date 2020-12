Advokat og motorchef: Ræsede ind på museet

Ærkeroskildenseren Carl Christian Hansen har haft et tempofyldt liv som topadvokat i København og formand for den professionelle danske motorsport.

- Jeg har set det meste af verden, men på en måde er jeg aldrig rigtig kommet ud over Korsbæks grænser, griner han med henvisning til Matador.

- Vi glædede os bare til, når der var fodboldkamp eller når cirkus kom til byen. Men så begyndte vi pludselig at kunne høre motorstøjen fra Roskilde Ring, siger Carl Christian Hansen.

Stod udenfor og så ind Roskilde Ring blev indviet i 1955 som den første permanente motorbane i Skandinavien, og her stod den unge CC sammen med bl.a. den kendte og nu afdøde pressefotograf Erling J. Pedersen og kiggede længselsfuldt ind.

Her nåede han at opleve tidens største internationale racerløb, inden ringen lukkede i 1968.

Carl Christian var dog fortsat meget interesseret i motorsport og blev i 1990 valgt som præsident for Dansk Automobil Sports Union. Her kunne han i de næste mange år glæde sig over de mange store motorsports-talenter fra hjembyen som Jan Magnussen, Jason Watt samt senest Kevin Magnussen og Dennis Lind.