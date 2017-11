Advarsel: Vejarbejde foran Ro's Torv torsdag aften

Torsdag eftermiddag den 30. november og frem til fredag morgen kan det forventes, at det tager lidt længere tid at komme forbi Ro's Torv på Københavnsvej i østgående retning.

Årsagen er, at forsyningsselskabet Fors A/S skal reparere et brud på fjernvarmenettet. Arbejdet er planlagt til at foregå i aften- og nattetimerne for at genere trafikken mindst muligt.