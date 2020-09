Advarsel: Pas på forurening: Kog dit drikkevand

Måling af drikkevandet i store dele af Roskilde Kommune viser tegn på forurening. Derfor skal du koge vandet i mindst to minutter, inden du drikker det eller bruger det til madlavning, opvask eller kaffebrygning. Det er ikke farligt at tage brusebad i vandet eller at vaske tøj. (opdateres...) - Jeg vil opfordre alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt – og at bringe beskeden videre til naboer og andre. Vi arbejder selvfølgelig sammen med FORS på at finde fejlen, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam.