Advarsel: Denne weekend bliver fyldt med høj musik og fest

Torsdag aften havde Midt- og Vestsjællands Politi travlt med at køre rundt i politikredsen for at få festglade unge til at skrue ned for musikken. Hele 12 forskellige larmende steder måtte de køre til, fordi naboerne blev forstyrret af den høje musik.

To af gangene gik turen med patruljebilen til Roskilde Havn, fortalte vagtchef Henrik Jørgensen. Fredag forventer politiet i flere politikredse, at der bliver endnu mere høj musik fra unge. - Mange unge har sidste skoledag i dag, og det plejer at blive fejret. Desuden kører studenterne fortsat rundt, så vi forventer høj musik fordelt over hele politikredsen, siger Henrik Jørgensen.

Det kan politiet gøre ved høj musik

I et svar til Folketingets Retsudvalg skriver justitsminister Nick Hækkerup om politiets mulighed for at gribe ind, hvis der spilles "musik til ulempe":

"Politiet har med hjemmel i ordensbekendtgørelsen og i politiloven mulighed for at gribe ind over for musik til ulempe".





"Ordensbekendtgørelsens § 8, stk. 1, giver politiet mulighed for

at forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Efter bestemmelsen skal der således først udstedes påbud om at

slukke musikken, og såfremt påbuddet ikke overholdes, kan den

manglende efterkommelse straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1".





Kilde: Folketinget.dk