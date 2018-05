Branden i Ramsøhallen for to år siden blev startet af en ukrudtsbrænder, der blev brugt langs hallens gavl. I går var der udrykning til Vor Frue Skole, også på grund af ukrudtsafbrænding, og beredskabet advarer nu mod brug af gasbrænder. Foto: Stine Szymaszko

Advarsel: Alt for tørt til at brænde ukrudt

- Alt for mange bruger en gasbrænder uden at bruge hovedet samtidig. Folk må virkelig lære at tænke sig om. Nu har vi haft 14 dage med høj sol, og så siger det sig selv, at det er pissefarligt at gå i gang med en gasbrænder. Det kan desværre ikke siges romantisk, for det er meget uromantisk. Det er pissefarligt.