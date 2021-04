Administration til julemærkehjemmet

Roskildes Plan- og Teknikudvalg skal på sit kommende møde behandle et forslag til lokalplan, der giver plads til en ny adminstrationsbygning for julemærkefonden på hjørnet af Baldersvej og Frederiksborgvej.

Hermed bliver administrationen for alle landets julemærkehjem placeret ved siden af det, som er indrettet ved det tidligere Haraldsborg Plejehjem.

Udvalgets formand Jens Børsting forklarer, at der bliver stillet store krav til bygningens arkitektoniske udformning, fordi den skal ligge på en fremtræden plads i byen. Samtidig skal der sikres kig fra området bag bygningen og ned mod fjorden ved at skabe en åben grøn kile.

For at skaffe plads til den nye bygning nedrives to ældre huse. Det ene af disse er bevaringsværdigt, i en af de lavere kategorier.