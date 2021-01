ALS giver Michael adgang til eftertragtet vaccine

- Jeg har det fint og er ikke øm eller har bivirkninger, siger Michael Hacke på 60 år, der lige har fået et stik i armen med vaccinen mod covid-19 på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Han er en af de i alt 1100 særligt sårbare patienter i Region Sjælland, der er blevet opstøvet for at tilbyde dem den eftertragtede vaccine fra Pfizer mod Covid-19. En vaccine, der skal opbevares på minus 75 grader køl og kun er holdbar en time, efter den er trukket op.

For Michael Hacke var der slet ingen tvivl, da han fik tilbuddet om vaccinen. Det var et klart ja tak, da han har nervesygdommen ALS.

På sygehuset er de 500 særligt sårbare tilknyttet som patienter, der nu får det første stik efterfulgt af stik nummer to tre uger senere.

- Patienterne er udvalgt, fordi de er særligt sårbare, og vi har gjort en særlig indsat for at identicere dem i Sundhedsstyrelsens gruppe fem, hvor der i alt er 190.000 personer. Patienterne er blevet håndplukket fra Region Sjælland af de kliniske afdelinger, hvor de går til behandling på sygehuset. Afdelingerne har været i kontakt med dem, og det her været en kæmpe, men god opgave, siger han.