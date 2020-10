Æv: Længe ventet skøjtebane aflyst i år

- Der er mange ukendte foranstaltninger der lige nu gør, at vi ikke kan forsvare at gå videre med projektet. Det er vores ansvar, at så stor en aktivitet i byen er tryg at benytte for borgere og besøgende. Med det nuværende forsamlingsforbud på maks 50 personer, kan vi risikere at alt for få ville kunne gøre brug af banen, og det er også for stor en økonomisk risiko at løbe. En del af skøjtebanen skal nemlig finansieres ved skøjteudlejning, og det vil dermed ikke være rentabelt. Desuden kan vi stå i en situation hvor politiet er nødsaget til at lukke banen ned, hvis der kommer nye eller andre tiltag fra regeringen. Og så står vi med en smuk skøjtebane som ingen må bruge. Det ville være alt for ærgerligt, fortsætter Jacob Bøg.