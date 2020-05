Ændringsforslag fik udskudt helhedsplan

Det skulle have været tirsdag aften, at helhedsplanen for Svogerslev blev vedtaget i plan- og teknikudvalget.

- Vi talte virkelig længe om helhedsplanen, og hvis vi skal finde et bredt kompromis, så vedtog vi, at alle skal have en chance for at drøfte ændringsforslagene med deres grupper, så ingen i udvalget handler uden for mandat. Fra socialdemokratiets side er vi åbne for ændringerne, men vi skal have alle med, siger udvalgets formand Daniel Prehn (S).