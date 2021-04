Der kom hele 40 høringssvar til den nye lokalplan på Frederiksborgvej, og det har ført til en stribe ændringer i lokalplanen. Foto: Lars Kimer

Ændringer i lokalplan efter høring: Bevaringsværdige huse, strandkig og byggehøjde skabte utilfredshed

Roskilde - 22. april 2021 kl. 06:26 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det nærmest væltede ind med høringssvar til den nye lokalplan for Frederiksborgvej, som byrådet næste onsdag skal tage endelig stilling til, efter at plan- og teknikudvalget sagde ja i sidste uge.

Det er i overvejende grad områdets private grundejere, som har været ved tasterne. Forvaltningen har sammenfattet de mange høringssvar i ni kategorier, og flere af dem har givet anledning til ændringer.

Specielt idéen om at udpege bevaringsværdig huse inden for området har givet en del svar, og det har betydet, at tre huse udgår som bevaringsværdige. Det er nummer 193, 69B og 69C. Der var også ønske om, at nummer 171 skulle udgå af kategorien, men det hus fastholder kommunen som bevaringsværdigt efter høringen. Der var oprindelig 29 bevaringsværdige huse i lokalplanforslaget.

Lyttet til kritik I grundejerforeningerne Strandgårdsvej, Fjordparken og Fjordparken II har man været stærkt kritiske over for at ophæve en servitut. Uden den vil man kunne bygge i to etager og op i 8,5 meters højde i området. Noget alle tre grundejerforeninger var imod. Også den kritik har forvaltningen lyttet til, og det vil i henhold til servitutterne, som er fra slutningen af 60'erne fortsat ikke være muligt at bygge i to etager.

Flere grundejere har følt, at lokalplanen er gået for tæt på den private ejendomsret ved fx at diktere, at der ikke måtte spærres for fjordkig ved fx opsætning af låger ind til ejendommene. Det er, for to ejendomme, nu ændret til, at der godt må plantes eller opsættes hegn eller låger, bare det har en transparent karakter, hvor fjordkig bevares. Imens der på en strækning, som tæller 113-199A, gælder, at levende hegn ikke må overstige 1,5 meter mod Frederiksborgvej og 1,8 meter på bebyggelsens vestlige side.

Har fældet træ Også ønsket om yderligere strandpassage og kystsikring er nævnt i seks høringssvar. Det er specielt ønsket fra kommunen om, at strandpassagen skal kunne gøres til en fast sti, som beboerne vender sig imod.

På den baggrund tages et ønske om udpegning af en fast sti på Strandpassagens nordlige del. Kommunen vil nu arbejde for, at en passage sikres i deres arbejde med lovlige og ulovlige kystsikringsanlæg, et arbejde kommunen har påbegyndt.

I lokalplanområdet er der udpeget en stribe bevaringsværdige træer. Høringssvarene har gjort, at der er lavet lidt om på, hvad der skal bevares. Et enkelt af de bevaringsværdige træer er i mellemtiden blevet fældet af sikkerhedsmæssige årsager, og et enkelt træ, en stor vandgran på østsiden af Frederiksborgvej, har kommunen fastholdt at bevare.

Endelig er der også lavet ændringer til bestemmelserne om befæstelsesgrad, da høringssvarene sandsynliggjorde, at den vil være svær at overholde, specielt på mindre grundstykker og koteletgrunde med lang tilkørselsvej.

Det forventes, at Liberal Alliance ikke stemmer for lokalplanen i byrådet.