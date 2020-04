Ældrerådets formand, Marie Jørgensen, mener, at Roskilde Kommune administrerer det besøgsforbud, der er for alle landets plejecentre for tiden, alt for hårdt. Foto: Kim Rasmussen

Ældrerådsformand om udebesøg: - Det er forfærdeligt

Roskilde - 29. april 2020 kl. 14:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er meget skuffede.

Sådan lyder det fra Marie Jørgensen, efter af sundheds- og omsorgsudvalget onsdag ikke kunne blive enige om at åbne for udebesøg på kommunens plejecentre. Det havde Ældrerådet, som Marie Jørgensen er formand for, meget håbet på, at der ville blive.

Ganske vist var der flertal for at gøre det i udvalget, men det bestod alene af de fire socialdemokratiske medlemmer, som foretrak enighed frem for at trumfe en åbning igennem med et smalt flertal. Og det skuffer altså i Ældrerådet.

- Vi havde anbefalet, at beboere på plejecentre kunne få udebesøg af en-to pårørende, selvfølgelig hvis det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt og efter aftale med lederen. Der er gået mange uger nu, og det er forfærdeligt for dem, det går ud over, siger Marie Jørgensen.

Hun kan konstatere, at det efterhånden er lykkedes en lang række kommuner at frem til måder, hvorpå det kan lade sig gøre for pårørende at komme på besøg på plejecentre. I hendes øjne burde det også være muligt for Roskilde.

- Vi synes, at Roskilde Kommune forvalter det meget stramt. Folk må overhovedet ikke komme i nærheden af plejecentrene, og vi har fået mange henvendelser fra folk, der er skuffede over, at de ikke må stå udenfor og synge for pårørende inde på plejecentrene eller bare stå, så de kan se hinanden, når de taler sammen. Det kan man i andre kommuner. Vi havde virkelig glædet os til, at der blev åbnet for besøg, for det er helt uholdbart, som det er, siger Marie Jørgensen.

