Formand for Ældrerådet i Roskilde, Marie Jørgensen håber, at flere melder sig til kandidater til ældrerådsvalget. På mandag er det sidste frist for at melde sig, hvis man vil være med til at gøre en forskel for kommunens ældre. Foto: Kim Rasmussen

Ældrerådet er tillidsmænd for de ældre

Roskilde - 14. august 2021 kl. 12:57 Af Britt Nielsen

I forbindelse med kommunalvalget den 16. november er der også valg til Roskilde Kommunes Ældreråd. Selv om der er længe til november, så udløber fristen for at melde sig som kandidat på mandag den 16. august.

Marie Jørgensen har været formand i denne periode og har siddet yderligere otte år som medlem af Ældrerådet.

- Så jeg er i gang med mit 12. år, siger Marie Jørgensen, som er klar til en periode mere.

Hun opfordrer kandidater til at melde sig, så der kan blive valg til de 13 pladser.

- Hvis der kun kommer 13 kandidater, bliver der jo ikke noget valg. Og vi skal helst også have nogle suppleanter. Ved sidste valg fik vi fire-seks suppleanter. De er brugt alle sammen, siger Marie Jørgensen og konstaterer, at når det gælder ældre mennesker, kan nogen falde fra af forskellige årsager.

Giver livsværdi Hun er ikke selv i tvivl om, hvorfor hun er klar til at fortsætte i Ældrerådet.

- Det giver mig livsværdi. Jeg er sådan en person, som skal have noget at lave. Og her er der masser af gå op i, siger Marie Jørgensen og fortæller, at medlemmerne læser udvalgsdagsordnerne og ser, om der er områder, hvor de skal komme med input.

- Vi har ret til at blive hørt, og vi har ret til at blande os, siger Marie Jørgensen og forklarer, at Ældrerådets medlemmer er delt op i udvalg, så de ikke behøver vide alt.

Ældrerådets medlemmer er med i maskinrummet og rådgiver de lokale politikere om alt, der vedrører ældre. Det kan blandt andet være sundhed, trivsel, forhold på plejecentrene, hjemmehjælp, ældreboliger og seniorfællesskaber. kulturtilbud og trafik.

Marie Jørgensen fortæller, at Ældrerådet giver mening, fordi medlemmerne bliver inviteret med, når der skal tages beslutninger, og de får viden om alt muligt.

- Indimellem kan vi skubbe til beslutningerne. Vi kan se det fra de ældres synspunkt, fordi vores omgangskreds er ældre, fortæller Marie Jørgensen.

Kom med vigtig input Morten Gjerskov (S) er ikke selv medlem af Ældrerådet, men som formand for sundhed- og omsorgsudvalget betragter han Ældrerådet som en tæt samarbejdspartner.

- Ældrerådet har en umådelig vigtig plads. De bliver en slags tillidsmænd for de ældre. Det kvalificerer det arbejder, der er. De er gode til at byde ind og sætte fokus på nogle af de ting, vi kan glemme, når det gælder de ældre, siger Morten Gjerskov og fortæller, at der eksempelvis er et ældrerådsmedlem tilknyttet hvert af Roskilde Kommunes plejecentre.

- Vi har haft nogle ældreboliger, som der skulle visiteres til, og som vi havde svært ved at få udlejet. Ældrerådet satte lys på og spurgte, kan vi ikke gøre noget andet, så de ældre ikke skal visiteres til dem. Det har vi lyttet til, så vi nu har to afdelinger, hvor der er kommet lidt friskere ældre ind, og hvor der er bedre mulighed for at skabe et fællesskab, fortæller Morten Gjerskov.

Alle borgere, der er fyldt 60 år senest den 16. november 2021 kan opstille til Ældrerådet i Roskilde Kommune. Der er frist for tilmelding som kandidat mandag den 16. august på www.roskilde.dk/ældrerådsvalg