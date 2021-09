Ældrerådet i Roskilde krævede stop for besparelser og flere penge til ældreplejen, da årets budget viste sig ikke at holde vand. Der kommer ikke flere penge på næste års budget, men heller ikke besparelser, og ældrerådsformand Marie Jørgensen accepterer tingenes tilstand. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Ældreråd slår sig til tåls med budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreråd slår sig til tåls med budgettet

Roskilde - 03. september 2021 kl. 15:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der må flere penge til ældreplejen nu. Det meldte Roskilde Ældreråd ud for et par uger siden, da et dundrende budgetunderskud for i år viste sig.

Læs også: Råd kræver flere penge til pleje efter budgetskred

I denne uge landede forliget om næste års budget, og der var ikke flere penge til de ældre. Det får dog ikke ældrerådet op i det røde felt.

- Vi har ikke armene oppe over hovedet, men vi forstår situationen, siger formand Marie Jørgensen.

- Vores område er jo behandlet på samme måde som socialområdet og de andre, der kæmper med budgetunderskud. Vi havde jo håbet på, at man ville fjerne fradraget for sund aldring, men det lykkedes ikke, fordi der ikke er givet noget som helst til noget ekstra nogen steder. Vi er selvfølgelig tilfredse med, at man har fjernet effektiviseringsbidraget, siger ældrerådets formand.

Ikke kun skidt »Sund aldring« er en betegnelse for, at budgetterne bliver reguleret efter, at de ældre generelt er raskere og mindre plejekrævende.

Det så ældrerådet gerne blive droppet, men som nævnt blev det ikke til nogen budgetudvidelser. Til gengæld slipper sundheds- og omsorgsområdet for en besparelse på over fem millioner kroner, da en generel rammebesparelse over hele kommunen er taget ud af budgettet.

Ældrerådsformand accepterer, at intentionerne måske var der, men at der ikke var mere at gøre med.

Nu er hendes største bekymring, om årets budgetunderskud vokser yderligere, og om det får konsekvenser.

Hun tror dog ikke nødvendigvis, at ældreområdet render ind i et nyt budgetunderskud næste år, da coroaen er stilnet af, og der kommer flere penge ind i systemet på grund af demografien.

Hun håber også, at ældreplejen vil få lettere ved at rekruttere personale, når coronaindsatsen ikke længere skal bruge så mange folk.