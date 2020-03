Ældreplejen er i top hele vejen rundt

Hvert år får plejecentrene ubudne gæster, når kommunen udfører et uanmeldt tilsyn. Tilsynet udføres i forsøget på at sikre, at plejen af Roskildes ældre er tilfredsstillende. Og det er den i stigende grad, hvis man ser på tilsynsresultaterne fra årene 2016-2019.

Alle plejecentrene og hjemmeplejer blev kaldt "meget tilfredsstillende," som er den næsthøjeste vurdering, bortset fra én, der fik topkarakter som "særdeles tilfredsstillende." Dermed er der sket et generelt løft over hele linjen siden 2016, hvor der både blev givet middelmådige og dumpende vurderinger.

Ifølge formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov er det gode resultat udtryk for hårdt og kontinuerligt arbejde.

- Vi har et konstant fokus på ældreplejen, og det er det hårde, daglige arbejde ude på plejecentrene og i hjemmeplejen, der slår igennem nu, siger Morten Gjerskov, der er stolt, men også bevidst om på at tilsynene fanger et øjebliksbillede, og at der stadig skal arbejdes for at bibeholde resultatet.