Roskilde Kommune oplever et fald i antallet af sygemeldinger blandt medarbejderne, efter at det er blevet mere klart, hvem der hører til gruppen »kritisk personale«. Billedet her viser Trekroner Plejecenter ved en tidligere lejlighed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ældreplejen er i stand til at holde skansen

Roskilde - 25. marts 2020 kl. 19:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Især i ældreplejen står alting på gloende pæle i øjeblikket, når medarbejdere i kommunen skal tage sig at den mest udsatte befolkningsgruppe, samtidig med at der skal tages særlige forholdsregler for at undgå smittespredning.

Presset er så stort, at visse kommuner er ved at nå grænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Blandt dem er Odense Kommune, hvor hver tiende medarbejder i ældre- og handicapforvaltningen er sendt hjem på grund af coronavirus.

Det store antal hjemsendelser skal lægges oven i det almindelige sygefravær, og det fik i går Odense-rådmand Søren Windell til at sige, at »vi er pressede og befinder os i en alvorlig situation.« Der er ting, som kommunen normalt kan tilbyde folk, der nu er lukket ned for.

I Roskilde Kommune ser situationen anderledes ud. Det oplyser kommunaldirektør Henrik Kolind.

- Vi har haft en situation, hvor vi oplevede en voldsom stigning i antallet af sygemeldinger. Det var, da der var tvivl om fortolkningen af, hvilke medarbejdergrupper der var kritisk personale, og det er meget menneskeligt forståeligt, at der var medarbejdere, der blev nervøse. Nu er der klare retningslinjer, som også giver os mulighed for at teste personer, der oplever symptomer, og det har medført et fald i antallet af sygemeldinger, så det er ikke helt så slemt, som det har været, og nu er vi i en situation, hvor vi er udfordret, men er i stand til at holde skansen, og det hænger sammen, siger Henrik Kolind.

Kommunen indberetter dagligt tal for coronarelateret fravær, og situationen følges tæt,

- Vi er ikke i en eksponentiel stigning, så vi kan godt håndtere det lige nu, siger Henrik Kolind.

For at aflaste medarbejderne i ældreplejen har kommunen oprettet en jobbank, hvor hjemsendte medarbejdere kan melde sig til at løse opgaver, som kan betyde, at andre ressourcer bliver koncentreres, hvor behovet er størst.

Over 60 personer har meldt sig til jobbanken, der blandt andet har sendt folk ud som måltidsværter på plejecentre eller som vågekoner.

- Det viser, at folk gerne vil bidrage i en situation som denne, siger Henrik Kolind.