Onsdag bød oå to færdselsuheld i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Ældre uheldsbilist havde ikke fået fornyet kørekort

Politiet blev onsdag kaldt ud til to færdselsuheld i Roskilde. Det første skete ved 11-tiden, hvor to personbiler stødte sammen i krydset Ringstedgade-Rådmandshaven-Skovbogade.

Politiet kunne i forbindelse med uheldet konstatere, at den 72-åriges kørekort var udløbet i 2019, da han fyldte 70 år. Han havde imidlertid ikke fået fornyet sit kørekort, så politiet sigtede ham i forbindelse med uheldet for den forseelse. Politiet har desuden optaget rapport om uheldet ud fra en mistanke om en mulig overtrædelse af vigepligtsbestemmelserne for den 72-åriges vedkommende.