Det var her i rundkørslen på Møllehusvej, en knallert ramte sidespejlet på en bil. Det fik bilisten til at stige ud og slå ham i ansigtet. Foto: Lars Pedersen

Ældre mand slog knallertkører

Et sammenstød mellem en knallert og et sidespejl fik mandag eftermiddag en 75-årig mand fra Roskilde til at miste besindelse og slå en 15-årig dreng i ansigtet.