Ægtemand tog chancen - kørte bil og røg i fængsel

Roskilde - 20. august 2021 kl. 07:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En 70-årig mands trang til at køre bil har nu indbragt ham en dom på 40 dages ubetinget fængsel.

Den 70-årige, der bor i Himmelev, har nemlig ikke noget kørekort, og det har han ikke haft i årevis. I 2014 blev han frakendt kørekortet for en periode på 10 år, men det har ikke afholdt ham fra at sætte sig bag rattet siden da, og både i 2015 og 2019 er han blevet dømt for at køre bil uden kørekort. Det indbragte ham fængselsstraffe på henholdsvis 20 og 30 dages fængsel.

I februar sidste år blev han igen-igen taget af politiet, mens han var ude at køre. En patruljevogn tog ham på fersk gerning i Knolden. I Retten i Roskilde, hvor han nu er dømt igen, erkendte han blankt, at han godt vidste, han ikke måtte køre bil, men sagde, at han valgte at tage chancen, fordi han skulle hente medicin til sin kone, der lå med smerter derhjemme.

Uanset hvor menneskelig forståelig den 70-åriges omsorg for sin hustru end måtte være, måtte retten forholde sig til det faktuelle og juridiske, og derfor var der kun én ting at gøre: At kende den notoriske bilist skyldig i overtrædelse af færdselslovens paragraf 117a, og denne gang fik frihedsstraffen altså endnu et nøk opad, så den kom til at lyde på 40 dage.

