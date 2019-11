Årsagen til branden i børneinstitution kendes ikke

Roskilde Kommune har udsendt en pressemeddelse omkring branden i børnehuset Skademosegård i bydel Trekroner.

I nat brændte en del af børnehuset Skademosegård i Bydel Trekroner i Roskilde. Brændårsagen er på nuværende tidspunkt ikke kendt.

Østsjællands Beredskab blev gjort opmærksomme på branden klokken 00:40 i nat og kæmpede med branden frem til over klokken seks i morges.

- Vi kan se, at det er startet i en træbeklædning i stueplan, hvor der er nogle borde-bænkesæt udenfor. Derfra gik den op i et træudhæng og videre op i tagspærrene. Men hvad der har forsaget den, ved vi ikke, fortæller Michael Bruus, indsatsleder hos Østsjællands Beredskab til DAGBLADET.

- Forholdene var ideelle i forhold til, at den kunne sprede sig, fordi taget er tagpap med hulrum indenunder. Vi kunne styre den, men det krævede meget arbejde at få bugt med den, siger Michael Bruus.

Direktør for Skole og Børn i Roskilde Kommune opfordrer alle forældre, der har børn i den pågældende institution til at følge med på Famly, hvor der vil være løbende nyt.

- Vi arbejder på højtryk for at finde ud af alt det praktiske, men vi får svært ved at nå det hele inden mandag. Derfor vil jeg anmode om, at de, der har mulighed for alternativ pasning mandag, benytter sig af det. Men kommunen tager selvfølgelig hånd om alle de børn, der kommer, siger direktør for Skole og Børn, Ane Christensen i pressemeddelelsen.

Nattens brand er opstået i midten af børnehuset, og derfor er hele huset ramt af sod og røg, men dele af huset kan rengøres med overfladerengøring og vil forholdsvis hurtigt være klar igen.

- Der er en del skader på taget og som følge af, at vi måtte bruge rigtig meget vand, så er der også vandskade i institutionen. Gulvet har fået vand, og væggene har nok også fået lidt og så er der noget røg og sod. Ikke så slemt, når der først bliver luftet ud. Nu skal vi have suget alt det vand ud, og dækket taget af, hvis det kommer til at regne, siger Michael Bruus.

Skadeservice er i gang med at rense op, da en del af hus og inventar er vandskadet.

Der er knapt 100 børn på Skademosegård. Forældres indboforsikring dækker deres private ejendele i institutionen.