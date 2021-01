Årets overraskelse: Kæmpefisk yngler i Roskilde Festivals badesø

En stor overraskelse har ramt Roskilde Fiskeland. Overraskelsen er på cirka 25 centimeter og et par hundrede gram. Men får den lov at vokse, kan den vokse sig stor - op til 35 kilo, som er danmarksrekord, og intet mindre end 135 kilo, som er verdensrekord.

- Vi er noget overraskede og først lige ved at finde vores fødder igen. Vi havde ikke lige regnet med, at de ville yngle. Det sker jo nærmest ikke i Danmark, siger medejer af Roskilde Fiskeland Denni Buch Pacchiarini om fundet af yngel efter maller, der blev udsat i 2016.

- Vi taler nok om under fem steder. Det er spændende, det som sker i Roskilde Fiskeland, for de har betingelserne for at få en dansk bestand i søen, og det giver gode muligheder for at følge med i artens udvikling og påvirkning af det omkringliggende miljø, siger Henrik Carl, biolog ved Statens Naturhistoriske Museum.