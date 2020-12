Se billedserie Kunstneren Thomas Dambo foran sin seneste kæmpetrold, Runde Rie, der sidder ved Lynghøjsøerne ved Svogerslev. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Årets nye udflugtsmål: Kæmpetrold fisker mange hjerter

Roskilde - 26. december 2020 kl. 14:32 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Roskilde har fået sin egen kæmpetrold. Navnet er Runde Rie, og hun sidder i vandkanten ved en af Lynghøjsøerne ved Svogerslev, hvor hun venter på at få bid.

Runde Rie er skabt af kunstneren Thomas Dambo, som er kendt for sine kæmpetrolde af genbrugsmaterialer, og han har sammen med et hold på 30-40 frivillige hjælpere brugt de seneste to uger på at få bygget hende færdig. Rie er den fjerde ud af 10 trolde, han vil bygge denne sommer landet over som led i »Den store trolde folkefest«, som han kalder det.

Fredag eftermiddag var der indvielse af Runde Rie, og Roskilde Kommune valgte at markere med en skattejagt, hvor børn og voksne skulle finde frem til kæmpetrolden. Interessen for at være med var så stor, at kommunen måtte dele deltagerne op i to hold a 100 personer, så der var plads til alle. Undervejs skulle deltagerne finde en sten, der kunne bruges til en halskæde til Runde Rie, og da den var sat om halsen, var kæmpetrolden officielt indviet.

Thomas Dambo fortæller, at egetræstammen, der udgør fiskestangen, er skænket af Naturstyrelsen, mens Ries »pels« kommer fra en privat borger.

- Hans barnebarn skrev til os og sagde, at der lå en masse brædder i hans have, som vi kunne tage. Nogle af dem var blevet grønne af alger, men det passede fint til pelsen, og ejeren var glad for, at brædderne kunne få nyt liv, siger kunstneren, som skal videre til Aalborg for at lave den næste kæmpetrold i rækken.

Man kan i øvrigt trygt svinge sig i »snøren«, for Thomas Dambo har foretaget de nødvendige udregninger for at sikre, at »fiskestangen« kan holde til vægten - faktisk kan den tage op til 800 kilo.

