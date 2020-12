Det må have været noget af et spændende telefonopkald en beboer på Lindegårdsvej modtog i aftes.

Årets mærkeligste opkald fra politiet: Undskyld, kan du se en bil på din mark?

Politiet havde fået en melding om, at en bilist var kørt ud på en mark i »Viby-området«, hvor bilen havde sat sig fast. Men hvor var det lige i Viby-området? Det lød meldingen, som kom klokken 20, ikke mere præcist på. Og det har en meget åbenlys forklaring, for meldingen kom fra bilisten selv, en 46-årig dement mand fra Lyngby.

Kort efter fik Midt- og Vestsjællands Politi via Nordsjællands Politi en henvendelse fra pårørende til manden. Familien var bekymret for den 46-årige som var forsvundet. Familien beskrev manden som dement.

Politiet bad DSB om hjælp så deres lokofører kunne holde øje med efterladte biler langs med jernbanesporet fra Roskilde til Viby og Borup. Måske bilen stod et sted med tændt havariblink som var til at se fra togene var tanken.

Heldigvis ringede den 46-årige endnu en gang til 112 og her fik de via gps-tracking lokaliseret opkaldet til området omkring Lindegårdsvej i Øster Syv mellem Viby og Gadstrup. Det fik politiet til at tænke alternativt.

Politiet har med baggrund i denne hændelse og oplysninger i øvrigt en formodning om, at den 46-årige ikke længere opfylder de helbredsmæssige betingelser for at være i besiddelse af et kørekort. Det skal nu undersøges, og kan føre til, at manden bliver frakendt retten til at køre bil.