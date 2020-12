Årets forskerspirer kommer fra Roskilde Gymnasium

Laura Klifforth Hemmingsen fra den natuvidenskabelige linje på Roskilde Gymnasium er blevet kåret som årets forskerspirer i kategorien sundhedsvidenskab. Det blev hun for sit forskningsprojekt 'Inkontinens hos unge voksne'.

Hun var sammen med Freja Mosegaard Hansen ligeledes fra den naturvidenskabelige linje de to nominerede fra Roskilde Gymnasium, der var inviteret med til finalecermonien på Københavns Universitet.

Begge piger går i 3.g. Arrangementet på Københavns Universitet blev fulgt af de fem øvrige forskerspirer på gymnasiet via skærmen, da det var virtuelt på grund af corona-restriktionerne.

De fem øvrige forskerspirer, der ikke opnåede at blive nomineret, er Cecilia Lindorf Krogstrup, Ida Korsholm, Joachim Ibsen, Maja Seier og Rosa Engholm Larsen. Du fulgte sammen med gymnasiet forskerspirekoordinator, uddannelseschef Liv Fernley Schoppe livestreaming i et mødelokale på Roskilde Gymnasium, hvor de sad og heppede på deres to kammerater. Der var stor jubel i lokalet, da Laura Klifforth Hemmingsen efterfølgende blev udråbt som vinder af den sundhedsvidenskabelige kategori.