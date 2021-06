Se billedserie De fem første studenter i år fra HTX Roskilde. - Jeg er simpelthen så glad for, jeg valgte HTX Roskilde. Det har været så fedt at gå her, fortæller Sofie Rasmussen (nr. 2 fra højre).

Årets første studenter fra HTX Roskilde

Roskilde - 21. juni 2021 kl. 15:06 Kontakt redaktionen

Sommervarmen var afløst af sommerregn mandag 21. juni, da de første studenter fik huen på. Regnvejret kunne dog ikke skylle smilet af ansigtet på de første fem studenter fra HTX Roskilde.

HTX Roskilde fyldes med stolte og glade familier, venner og kærester til nybagte studenter, som får studenterhuen på nu. Sofie Rasmussen er en af de første studenter årgang 2021.

- Jeg er simpelthen så glad for, jeg valgte HTX Roskilde. Det har været så fedt at gå her. Jeg har fået rigtig gode venner i klassen, hvor der er plads til forskelligheder. Lærerne er i øvrigt også gode til at forklare, hvis der er noget, der er svært. Sofie har taget studieretningen Krop og sundhed og regner med at læse biologi senere og måske blive læge, siger hun.

Justin Pemberton skal læse software på RUC:

- Jeg har en drøm om at blive spiludvikler, så jeg valgte studieretningen Modeller og app-udvikling, og det var det rigtige valg for mig, fordi jeg synes, at programmering er spændende. En stor del af undervisningen har foregået i grupper, og det kan jeg rigtig godt lide, siger Justin.

Dannebrog i vejret

Traditionen tro hejses Dannebrog foran gymnasiet, når de første studenter kommer ud. Patrick Andersen fik æren af at trække flaget til tops og fortæller:

- Det har været super fint at gå her. Det var en dejlig klasse, jeg gik i, og vi havde nogle dejlige lærere. Det er et rigtig godt fællesskab, man får her. Nu skal jeg have et sabbatår, og så regner jeg med at søge ind på DTU og læse til ingeniør, siger Patrick, som har valgt studieretningen Fysikkens verden, hvor der er matematik og fysik på A-niveau.

En glad og stolt rektor

Efter en svær studietid med en del corona-restriktioner, er det en stolt rektor, der deler htx-blå roser ud til de første studenter.

- Det er en helt fantastisk dag, og jeg bliver så glad, når jeg ser eleverne få huen på. En studentereksamen er ikke noget, man får. Det er noget, man tager, og det kræver hårdt arbejde. De er gået igennem en udvikling her hos os. De går herfra med et bredt perspektiv på verden og som dannede unge voksne, der kan samarbejde på tværs og med respekt for andre, siger Sune de Montgomery Nørgård, rektor på HTX Roskilde.

HTX Roskilde forventer, at 154 nye studenter vil kunne se frem til studenterkørsel på lørdag, studentergilder med venner og familie samt en velfortjent sommerferie.