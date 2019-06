Årets faglærer underviser i Roskilde

- Jeg er pavestolt over at få årets faglærerpris. Jeg håber, at det vil medvirke til, at vi løfter undervisning til et endnu højere niveau de næste mange år, siger Peter Johnny Hansen, som er kendt for at have ført flere elever til podiepladser i Skills og have trænet bygningssnedker Frederik Riber op til World Skills i 2018.