Efter flere forsøg er det lykkedes for Arild Batzer at få lov at udgive en bog af den polske forfatter Olga Tokarczuk, som vandt nobelprisen i litteratur i 2018. I stedet for en roman er der tale om en billedbog med illustrationer af Joanna Concejo. Foto: Lars Ahn Pedersen

Årets bestseller kom bag på forlægger

Den canadiske forfatter Michael Ondaatje er bedst kendt for romanen »Den engelske patient«, der i 1996 blev til en Oscar-vindende film. Derfor kom det bag på forlægger og redaktør Arild Batzer, da Batzer & Co. i 2014 udgav en anden Michael Ondaatje-roman, »Kattens bord«, med et beskedent salg til følge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her