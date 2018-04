Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Årets Roskilde Festival bliver med forsinket afføring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets Roskilde Festival bliver med forsinket afføring

Roskilde - 18. april 2018 kl. 15:37 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde skal Roskildes Renseanlæg på Bjergmarken ikke klare presset, når de mange gæster besøger byen til årets Roskilde Festival. Problemet har hidtil været, at mængden af spildevand fra festivalen har været støt stigende, og det gav udfordringer på renseanlægget, hvor man ikke bare med et fingerknips kan skrue op for vandbehandlingshastigheden. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Det tager hvert forår og sommer måneder at geare bassinerne på renseanlægget med den rette mængde bakterier, så spildevandet kan blive ordentligt renset.

Fra i år afprøver man noget nyt under festivalen. I området ved skaterparken har Fors nu installeret en 4500 kubikmeter stor tank. Her er det meningen, at efterladenskaber fra toiletbesøg på festivalen skal stå og hygge sig og så langsomt blive ledt til renseanlægget, når anlægget har kapacitet til det, fx om natten og i ugerne efter festivalen.

For at ovenstående kan lykkes, har Fors etableret 28 kloarkeringsøer rundt om på pladsen.

Og her har der indtil for nylig været en enkelt forhindring for at blive færdig med den omfattende kloarkeringsplan. Det nye kloaknet skal under jernbanen mellem Roskilde og Køge, og sådan noget kræver tilladelse fra Banedanmark.

En sådan tilladelse trykker Banedanmark ikke bare ud på en dag, men nu er tilladelsen landet, og torsdag og fredag i sidste uge kunne Fors så endelig skyde den nye kloak under jernbanen.

Gennempresningen af kloakledningen under jernbanen var den sidste større mulige sten i skoen, siger Fors direktør Henrik Correll i en pressemeddelelse.

Det nye kloakanlæg åbnes den 18. juni af Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Fors.