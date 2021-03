Ligner vægbeklædningen i foyeren er Jyllingehallerne ålekasser? Det er helt bevidst, og det kan »risikere« at indbringe hele byggeprojektet Renoverprisen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Åleruser og fiskekasser kan udløse byggepris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åleruser og fiskekasser kan udløse byggepris

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 05:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Seks Roskilde-projekter er blandt de nominerede til Renoverprisen 2021.

Prisen, der uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond, hylder Danmarks bedste renoveringsprojekter - fra skolerenoveringer til ombygning af en enkelt lejlighed.

Mangfoldigheden afspejler sig også i de projekter, der er nominerede. De tæller blandt andet politiskolen i Vejle, luksushotellet Villa Copenhagen i den gamle P&T-bygning i Tietgensgade i København, Medicinsk Museion, ligeledes i København, Jørgensens Hotel i Horsens, Træskohage Fyr, Budolfi Plads i Aalborg, Snostrup Kirke ved Frederikssund og Hillerød Station.

Inspiration fra fiskerlejet Også de seks lokale nominerede spænder vidt. Det er et museum, en højskole, en idrætshal samt tre vidt forskellige boligprojekter - Tårnparken på Gyvelvej, Sankt Peders Stræde 7 og omdannelsen af to taglejligheder på Fjordvej.

Den nominerede idrætshal er de genrejste Jyllingehaller, hvor store dele nedbrændte i sommeren 2014. Det ny halkompleks fremhæves for at være meget bevidst om sin arv.

»Hallerne ligger på kanten af den gamle fiskerlandsby og som nabo til landsbykirken og den gamle landsbyskole. Af samme årsag er der arbejdet med nedskalering og tilpasning til omgivelserne. Den store hal syner knap så høj, fordi den er omgivet af lavere bygninger hele vejen rundt og de lange facader er brudt af tagterrasser, der opdeler facaderne i mindre volumener. Lodrette lister binder visuelt hele komplekset sammen med den udtryksfulde foyers træpartier,« står der blandt andet i nomineringen, hvor det også fremhæves, at materialevalget blandt andet er inspireret af åleruser og fiskekasser.

Kontraster Museet, der er inde i billedet til den fornemme pris, er Ragnarock, som ganske vist blev indviet for fem år siden, men det forhindrer ikke, at ombygningen stadig kan prises. I nomineringen hedder det, at det er lykkedes »at bevare de eksisterende fabrikshaller i beton og deres rå udtryk og samtidig skabe en ny og spændende attraktion, som en tilbygning til hallerne. Med Ragnarock genskabes rockmusikkens kontrast mellem det rå og slidte på den ene side og det glitrende og opsigtvækkende på den anden side.«

Højskole med igen Et stenkast derfra, bogstaveligt talt, ligger en anden nomineret, Roskilde Festival Højskole, som allerede har fået flere priser, heriblandt fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde, som hædersplakette blev hængt op tæt ved indgangen for et år siden. I dette tilfælde fremhæves, at »transformationen af den gamle fabrikshal til ny højskole er et fornemt eksempel på, hvordan renovering af industrielle bygningsværker både kan understrege et områdes historiske arv, blive et nyt vartegn for en bydel og ikke mindst være en brugbar inspirationskilde til, hvordan man kan skabe autentiske og bæredygtige byggerier i høj kvalitet ved at renovere i stedet for at rive ned.«

Ungdomsboliger Roskilde Festival Højskole var også nomineret til Renoverprisen i 2020, hvor prisen i sidste ende gik til Det Kongelige Bibliotek i Aarhus, men den første nyåbnede højskole i 50 år er blevet genindstillet i år. Det samme gælder for Sankt Peders Stræde 7, der er gennomineret for »en bæredygtig renovering med respekt for arkitektur og historie.« Bygningen, der er fra 1906, rummer nu 32 ungdomsboliger, og arbejdet roses for, at bygningens arkitektoniske kvaliteter er bevaret udvendigt som indvendigt. Høje rumhøjder med pudsede lofter, runde væg-overgange til lofterne og store gavlvinduer giver således boligerne en helt særlig stemning og herlighedsværdi.

Visuel opgradiering Facaderenoveringen af andelsboligforeningen Tårnparkens tre boligblokke på Gyvelvej »risikerer« også at få prisen. Projektet har givet boligerne et moderne udtryk, har indebåret en energioptimering, samtidig med at der er gevinst i form af facader mad lang levetid og lav vedligeholdelse samt følger en visuel opgradering. »Andelsboligforeningen Tårnparken er et eksempel til efterfølgelse for, hvordan man kan renovere facaden med et minimum af gener for beboerne og en visuel opgradering kombineret med lavere driftsomkostninger og et bedre energiregnskab,« hedder det i nomineringen.

Lejligheder med udsigt Endelig er to lejligheder på toppen af et lejlighedskompleks på Fjordvej i Roskilde nomineret. Totalrenovering af lejlighederne har haft fokus på udsigten til fjorden og domkirken, på dagslyset og på højt til loftet.

»Renoveringen har skabt værdi for beboerne i form af mere rummelighed. Der har været fokus på maksimal udnyttelse af lejligheden med indbygningsskabe, hems og højt til loftet. Ligeledes har der været fokus på at udnytte lejlighedernes placering og dermed udnytte den flotte udsigt samt muligheden for at få masser af naturligt dagslys ind i lejligheden. Der er blevet brugt enkelte og tidsløse materialer i forbindelse med ombygningen,« står der i indstillingen, som blandt andre er lavet af Danske Boligarkitekter.

Hvem, der vinder prisen, afgøres til efteråret.