Åbning med spørgsmål i

Roskilde - 04. maj 2021

Siden december måned har danskerne måttet kigge langt efter at straffe jern eller svede godt igennem på spinningcyklen, da alle fitnesscentre har været lukket på grund af Covid-19, men nu er der så godt styr på smitten, at de genåbner allerede fra på torsdag. Det gælder også alle fitnesscentrene i Roskilde Kommune.

Et af dem er Fitness OK, som tirsdag morgen udtrykker glæde over politikernes beslutning.

- Vi er naturligvis meget glade for at få lov til at genåbne vores fitnesscenter, men på den anden side er vi også spændte på i hvilket omfang, det bliver. Vi har endnu ikke modtaget retningslinjerne, så det er sådan lidt blandet, når vi ikke ved, hvordan, hvor meget og hvor lidt, vi kommer til at åbne og for hvor mange.

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Oliver Filthuth, som ejer fitnesscentret sammen med Barbara Jensen og Kenneth Jensen

Fitness OK åbnede egentlig tilbage i marts måned sidste år i nye, store lokaler på Københavnsvej i Roskilde, men de nåede kun at holde åbent i 10 dage, før det blev lukket ned grundet den landsdækkende nedlukning. Siden fik de lov til at åbne sommeren over, men siden årsskiftet har de været lukket og lokalerne stået tomme.

Flere spørgsmål end svar Den nye aftale, som regeringen og et bredt flertal af folketingets partier, natten til tirsdag, kunne fremvise til pressen og andre interesserede, indeholder ikke nogle deciderede retningslinjer for afviklingen af ens fitnessbesøg.

Skal man spritte af, skal man have mundbind på, må man bade fysisk efter træning? Dette er ikke blevet meldt til offentligheden, og hos Fitness OK har de heller ikke modtaget noget fra myndighederne endnu.

- Vi tilpasser os og gør, hvad de siger, vi skal. Jeg undrer mig dog over, at retningslinjerne ikke er lavet endnu. Jeg ved ikke, om vi kan åbne klokken fem om morgenen, om vi skal tjekke coronapas på alle, som kommer. Jeg ved ikke, hvor mange vi må lukke ind. Jeg ved ikke, om vi skal have bemanding på i hele åbningstiden. Kort sagt, jeg ved ikke ret meget, siger Oliver Filthuth, men han håber ikke, at kravet på maksimalt 25 personer til indendørs sport kommer til at være pejlemærket for fitnesscentret på Københavnsvej.

En ting vil han gerne love, nemlig at Fitness OK slår dørene op for deres medlemmer på torsdag, uanset hvilke retningslinjer, eksperterne fremlægger.

Fitness OK vil løbende orientere deres medlemmer og vil melde endegyldigt ud, når de ved noget.