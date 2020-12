Roskildenserne får nu mulighed for at være i deres kolonihave halvdelen af vinteren. (Foto: Anette Gundlach)

Artiklen: Åbning for vinterhi i kolonihaven

Åbning for vinterhi i kolonihaven

Beboerne i Roskildes tusinder af kolonihaver får nu mulighed for, at de kan søge vinterhi i det grønne - i hvert fald i perioder. Denne åbning fremgår af et svar fra erhvervsminister Simon Kollerup til borgmester Tomas Breddam.