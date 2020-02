Anders Thomsen står bag SkouboeThomsen Biler, der begynder at sælge brugte biler fra Grønningen 15 i Viby. Forretningen åbner onsdag den 5. februar. Foto: Carsten Egestal Thuesen

Send til din ven. X Artiklen: Åbner i Viby: Anders har solgt brugte biler siden han var 18 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner i Viby: Anders har solgt brugte biler siden han var 18

Roskilde - 04. februar 2020 kl. 18:49 Af Anne Klein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaveren af SkouboeThomsen Biler, Anders Thomsen har altid haft lidt af et handelsgen. Allerede som 11-årig handlede han med brugte mobiltelefoner. Som 15-årig begyndte han at sælge brugte knallerter, og så snart 18-års fødselsdagen var passeret, startede han også på salg af brugte biler.

Onsdag den 5. februar åbner 27-årige Anders Thomsen dørene op for SkouboeThomsen biler i lejede bygninger på Grønningen 15 i Viby.

På trods af en tidlig start på tilværelsen som sælger, har Anders Thomsen allerede arbejdet indenfor andre brancher, før han fornylig forlod sit seneste job som lønarbejder og begyndte at sælge biler på fuld tid. Først var han i lære som elektriker, og senere har han også arbejdet som gulvsliber.

Sælger dag og nat God service er alfa og omega for Anders Thomsen, og han forklarer:

- Jeg har altid sat en ære i at sælge biler både dag og nat, hvilket i praksis betyder, at jeg gerne står klar med en bil på det tidspunkt af døgnet, hvor kunderne har behov for at købe en.

På SkouboeThomsens hjemmeside står der også, at kunderne kan komme og besigtige bilerne i alle døgnets timer - både i aftentimerne og i weekenden. Man skal blot ringe og lave en forhåndsaftale.

Bedre brugte biler Valget af Viby som Anders Thomsens nye salgssted for SkouboeThomsen Biler, har baggrund i et nyere huskøb sammen med kæresten i Osted. Tidligere har Anders Thomsen solgt brugte biler fra lejede bygninger på et par gårde i henholdsvis Marbjerg ved Trekroner og Ølby ved Køge, men i Viby er valget faldet på en større bilhal på Grønningen med tilhørende kontorbygninger.

Anders Thomsen har allerede fået kontakt med en af Vibys andre driftige virksomheder, Bjarne Lynge fra Wow Factory, der råder over en græsplæne på Grønningen, hvor her er aftalt en udstilling af nogle af SkouboeThomsens biler, så forbipasserende, kan få et lille indtryk af Anders Thomsens store bilpark.

Om bilsalget i Viby fortæller Anders Thomsen:

- Jeg sælger først og fremmest de biler, jeg selv kan lide at køre i - og det er især tyske biler: BMW, Audi, Mercedes og VW, men jeg tager ofte andre bilmærker i bytte, og dem sælger jeg selvfølgelig videre. Så i realiteten har jeg som regel lidt af hvert at byde på.

Endnu et led i Anders Thomsens intentioner om at yde god service er, at han er nummerpladeoperatør, så hans kunder på den måde ikke behøver at have ekstra ventetid eller ulejlighed med at vente på at få tildelt nummerplader. Ved hjælp af sin autorisation kan Anders Thomsen nemlig levere sine biler meget hurtigt.

Jyske priser En af Anders Thomsens overbevisninger er, at det er sjovere at sælge flere biler, så han forsøger at sætte prisen derefter. Med mere end 27.000 følgere på Facebook, når Anders Thomsens opslag vidt omkring - blandt andet også til Jylland.

Salget vest for Storebælt beror på, at SkouboeThomsen Biler gerne leverer biler til bopælen, så kunder fra blandt andet Jylland ikke skal have ulejlighed med at tage turen til Sjælland. Anders fortæller med et smil:

- Mindst fire ud af 10 af mit bilsalg er til kunder i Jylland, og det tager jeg som et skulderklap. Så mine priser må være i orden. For man siger jo om jyderne, at de er gode til at finde en »fornuftig« pris.

Anders Thomsen slår dørene op for SkouboeThomsen Biler på Grønningen 15 i Viby onsdag den 5. februar, hvor han står klar til at sælge biler i de lejede lokaler og den tilhørende bilhal, hvor en hel del af firmaets mange biler står klar.