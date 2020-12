Åbent søndage: Ekstra service til netbutikker

Rigtig mange handler julegaver på nettet, og det har givet ekstra travlhed i pakkernes verden. Derfor skrues der nu ekstra op for servicen, så både de små webshops og de store kunder kan nå ud til deres kunder i god tid før jul. Som en særlig service holder PostNord søndagsåben for indlevering af pakker på Industrivej for de små og mellemstore erhvervsdrivende i og omkring Roskilde.

- I denne juletid hvor alle har forrygende travlt med at hente og sende pakker har vi hos PostNord gjort det muligt for de mange, mindre netbutikker at kunne tilbyde deres kunder levering mandag, hvis de bestiller i weekenden, siger Stine Sander, der er chef for Parcels and Communications i PostNord.