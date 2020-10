Bilen, som kørte ind i en motorcykel blev tydeligvis beskadiget, men det gik værst ud over den 32-årige motorcyklist. Foto: Presse-fotos.dk

Åbent benbrud: Bilist glemte vigepligt

De første meldinger lød på alvorlige, måske livstruende skader, men så galt endte det trods alt ikke for en 32-årig mand, der tirsdag aften blev involveret i en ulykke på sin motorcykel.

En 76-årig bilist overså motorcyklisten, da han kørte ud fra en rasteplads på Hyrdehøj Vestvej, og selvom den 32-årige mand fra Gislinge forsøgte at undvige, blev han ramt og styrtede.

Lægehelikopteren kom til stedet, fordi det så alvorligt ud, men da der »kun« var tale om et åbent benbrud, blev han kørt væk i ambulance.

Den 76-årige mand fra Lejre, der kørte bilen, kom ikke noget til, og det samme gælder motorcyklistens følgesvend, som han var ude at køre aftentur med, men han kørte bagved i tilstrækkelig afstand til ikke at blive impliceret i uheldet. Brandvæsnet blev tilkaldt fo at rydde op efter sammenstødet, og politiet afhørte vidner til vigepligtssagen.