Åben skønhedsklinik får bøde for 8. gang: Derfor åbner ejer igen og igen

Roskilde - 19. februar 2021 kl. 08:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

For tredje gang i denne uge og for ottende gang i år var Midt- og Vestsjællands Politi torsdag ude at skrive bøder ud i skønhedsklinikken Cliuniq i Ringstedgade i Roskilde.

Som bekendt skal skønhedsklinikker, neglebarer og lignende virksomheder holde lukket for tiden - og som bekendt har Cliuniq igen og igen valgt at trodse forbuddet. Således også torsdag, hvor klokken var omkring 12.30, da politiet modtog et tip om, at der igen var kunder i den skønhedsklinik, som også mandag og tirsdag holdt åben. Og igen fik både den 34-årige mand, der er indehaver af klinikken, og den 32-årige kvinde, som er ansat, hver sin bøde på 10.000 kroner. Dermed har politiet udstedt bøder for 140.000 kroner alene til dén klinik.

Indehaveren er Osman Al Chami, som ikke har ønsket at lade sig interviewe til DAGBLADET, men til Danmarks Radio har han forklaret, at det for ham handler om at have noget at leve af her og nu. Bøderne er endnu ikke blevet betalt.

Kunderne i klinikken bliver ikke sigtet af politiet, men de kan senere komme til at spille en rolle.

- Ud over indehaveren og medarbejderen var der i går seks andre mænd og kvinder til stede i klinikken, da vi kom. De kom fra Storkøbenhavn, Falster og Fyn. Hvad formålet var med at være til stede, ved vi ikke, for de ville ikke sige, om de var kunder, venner eller bare på besøg, så vi registrerede deres navne, og hvis de vil, kan de komme ind og afgive forklaring om, hvorfor de var til stede i en klinik, som burde være lukket. De kan også blive indkaldt til retten, hvor de vil have pligt til at få munden på gled, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

