Se billedserie Lars Berg Olsen fortæller om lokal- og familiehistorie ved siden af den store skulptur af hans oldemor, som Dee Wolff lavede af grundlovsegen i 2019. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Åben have med kunst og historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Åben have med kunst og historie

Roskilde - 28. juni 2021 kl. 16:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Rundt i haven på Baalhougaard står der fine blomsteropsatser. Der er blandt andet kræmmerhuse lavet af enten skræppeblade eller strå, hvor gule blomster med grønne blade vælter lidt ud.

På Baalhougaard bor Helle Skovby Nielsen og Lars Berg Olsen.

De prøvede at holde åben have sidste år, hvor det kun var Dee Wolff, som udstillede sine ting. Dee Wolff er kvinden, som i 2019 forvandlede et egetræ, som Lars Berg Olsens oldemor, Margrethe plantede den 5. juni 1915 til en smuk skulptur af netop Margrethe.

Haven er på 10.000 kvadratmeter, så der er masser af plads. Det er Marianne Juhl, som har pyntet haven op med blomster. Hun bor også i Søster Svenstrup og er blomsterdekoratør. Derudover har hun undervist på Roskilde Tekniske Skole og lavet udstillinger.

Hun står og laver buketter, som havens gæster kan købe. Der er ingen fast pris, men et lille skilt viser, at de kan give et bud. Så går beløbet til Børnecancerfonden.

- Blomsterne er kommet i overskud fra alle dekorationerne, siger Marianne Juhl og fortæller, at hun selv har mistet et barnebarn på 10 år til kræft, så derfor vil hun gerne samle penge ind til Børnecancerfonden.

Sven og søsterkloster Det gode sommervejr passer perfekt til arrangementet, og Lars Berg Olsen konstaterer, at fremmødet er fint. Fredag kiggede cirka 50 personer forbi haven, og noget tyder på, at lørdagen vil få dobbelt så mange gæster.

Lars Berg Olsen stiller sig op ved siden af Margrethe-skulpturen og fortæller lidt lokalhistorie om Søster Svenstrup og dermed også sin egen families historie i et kvarters tid.

- Der har altid været en form for fællesskab her. Der er mange stendysser i området. De er lavet 3500 år før vor tidsregning, siger Lars Berg Olsen og forklarer, hvorfor landsbyen hedder Søster Svenstrup.

Lige efter vikingstiden var der en befolkningsvækst og blev skabt nye byer. Svenstrup betyder Svens by.

- Vi hører til Hvideslægten, som ejede en tredjedel af Sjælland, fortæller Lars Berg Olsen.

Senere bliver jorden delt i forbindelse med arv, hvor døtre fik betydelig mindre end sønner, men en Ingrid fik Søster Svenstrups område. Hun oprettede blandt andet et søsterkloster, Skt. Clara, som fik jorden. Derfor endte navnet med at være Søster Svenstrup.

Den gravide søster Efter reformationen snuppede Kongen jorden.

- Vi blev givet videre til Københavns Universitet til at lønne professorerne. Fæstebønderne skulle levere kød og mel til universitetet, siger Lars Berg Olsen og fortæller, at det var bedre for fæstebønderne end at høre under et gods.

Senere fik fæstebønderne mulighed for at købe deres gård fri under landboreformerne.

Baalhougaard blev købt fri i 1835 af to brødre.

- De skulle have en husbestyrinde. Hun kom efter seks måneder og sagde, at hun var gravid, så en af dem var nødt til at gifte sig med hende. Men hun havde brugt en pude, og der kom ikke et barn. Hendes søster blev dog gravid. Og det var nok bonden, som var far til det barn. Barnet var min oldefar, og der blev lavet en aftale om, at han skulle blive på gården mod, at søsteren giftede sig med naboen og fik noget jord, fortæller Lars Berg Olsen.

De syv F'ere Oldefaderen giftede sig med Margrethe, som kom fra Ørsted og var ud af en politisk interesseret sognefogedslægt.

- Hun var også politisk interesseret og kæmpede for, at flere skulle have stemmeret. Specielt kvinderne, fortæller Lars Berg Olsen.

Sammen med landsbyens andre kvinder blev egetræet plantet i haven. For nogle år siden havde træet det skidt, og derfor blev det forvandlet til skulpturen.

- Vi har været meget glade for resultatet, siger Lars Berg Olsen

På skulpturen kan man læse om de syv F'er. For i 1915 var det kun fruentimmere og folkehold, som fik stemmeret. Folkehold var de personer, som var ansat hos andre. Fattige, fallenter, forbrydere, fjolser og fremmede fik ikke stemmeret.

- Og med fattige menes dem, som har fået offentlig støtte og ikke har betalt det tilbage, siger Lars Berg Olsen og pointerer, at hvis den regel stadig var gældende, så var der mange, som ikke kunne stemme.

Det giver da også smil på læben hos flere af tilhørerne, inden de igen går rundt i haven og kigger på udstillingerne.