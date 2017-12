Se billedserie Sognepræst emeritus Paul Kofoed Christiansen fortalte søndag om domkirkens kirkekunst på en dag, der markerede begyndelsen på et nyt kirkeår. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Åben domkirke: Kunst og royale kontroverser åbnede kirkeåret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åben domkirke: Kunst og royale kontroverser åbnede kirkeåret

Roskilde - 04. december 2017 kl. 15:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde: Normalt må man hoste op med en skilling for at få lov at komme ind i Roskilde Domkirke for at opleve dens historie. Kommer man til en kirkelig handling, så er den sag en ganske anden, men søndag begyndte et nyt kirkeår, og det markerede domkirken vanlig tro med gratis adgang og en stribe spændende rundvisninger om kirken, hvor det både var muligt at se lofterne, de kongelige gravkapeller, altertavlen og - hvor DAGBLADET valgte at gå med - om nyere kirkekunst i domkirken

.

Det var - tør vi godt sige - domkirkens egen specialist ud i det emne, pensioneret sognepræst Paul Kofoed Christiansen, som tog en lille flok med på tur gennem både Peter Brandes, Bjørn Nørgaard og Erik Heide.

Turen skulle kun have varet 45 minutter, men når først Paul Kofoed Christiansen er varmet op, så ved alle, at historierne bare kommer i en lind strøm med en glæde og entusiasme, som nærmest ikke findes lige.

Inde i Sankt Birgittes kapel måtte den gode sognepræst træde lidt mere varsomt. Det er her, at Bjørn Nørgaard er godt på vej med udsmykningen til det, der skulle være hvilestedet for regentparret.

Men blandt tilhørerne på turen rundt samledes interessen sig naturligvis om den usikkerhed, der er kommet

omkring, at prinsgemalen har ytret, at han ikke ønsker at blive begravet ved siden af sin hustru. Alt i kapellet er indtil videre planlagt efter, at der skal være plads til dem begge.

- Uha, det er en meget politisk diskussion. Jeg vælger at holde mig til fakta og det er vel, at - hvordan skal jeg sige det - der er lidt usikkerhed omkring prinsgemalen, sagde Paul Kofoed diplomatisk.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der i sin fulde version kan læses i DAGBLADET Roskilde mandag den 4. december. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy