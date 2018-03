Hvis det ikke passer ind i hverdagen at deltage på et fast hold i en forening, kan man via Åben Hal-ordningen samle nogle venner og booke hallerne på flere skoler og motionere. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Åben Hal er et hit

Roskilde - 14. marts 2018 kl. 16:23 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange borgere kan det af den ene eller anden grund være svært at være afhængig af at skulle træne på faste tidspunkter, som det sker i foreningslivet. Måske er det derfor, at Åben Hal-ordningen er blevet meget populær.

Efter 10 uger med et pilotprojekt blev Åben Hal sat i drift sidste år. Via app'en WannaSport kan borgerne booke ledige haltider på seks skoler. To af skolerne kom først med i ordningen i uge 41.

Sidste år var der 1272 bookinger, men allerede i årets første måneder har der været 30 procent af det samlede antal bookinger for hele 2017, i alt 383 bookinger.

Bedre udnyttelse

Formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) glæder sig over, at kommunen får udnyttet sine faciliteter gennem ordningen.

- Det er derfor, vi har dem. Så de kan bruges, siger Claus Larsen.

Udvidelser på vej

Forvaltningen lægger op til at udvide tilbuddet med Åben Hal, så der kommer flere lokaliteter.

Åben Hal er muligt i skolernes åbningstider, men fordi aftenskolerne og foreningerne også benytter hallerne, er skolerne åbne længe.

Tre skoler, Tjørnegårdskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen, har åbent i de korte ferier. Det kan også være en mulighed for at udvide ordningen, at der bliver åbnet yderligere i ferierne.

Der er afsat 95.000 kroner på budgettet i år til Åben Hal. Pengene bliver brugt til app'en WannaSport, ekstra rengøring og lidt personaletimer.