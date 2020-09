Å tog imod 245 millioner liter urenset spildevand

Og politisk vil Venstres medlem af klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune, Marianne Kiærulff, have kommunen til at skrue bissen på over for nabokommunerne.

- Vi skal ikke finde os i at være den sidste kommune for enden af en lang kloak. Udledningerne går ud over miljøet, og vi kan se på vandkvaliteten i Roskilde Fjord, at vi af og til må lukke badestrande som følge af for dårlig vandkvalitet, siger hun.