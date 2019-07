Se billedserie Et af højdepunkterne ved FIM Rally er nationsparaden. Her ses den svenske gruppe ved sidste års træf i Litauen. Foto: Giorgio Neyroz Foto: ©FIM/ Giorgio Neyroz

Send til din ven. X Artiklen: 900 motorcyklister fra 27 lande kommer til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

900 motorcyklister fra 27 lande kommer til Roskilde

Roskilde - 27. juli 2019 kl. 10:04 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver torsdag samles et stort antal motorcykler på Roskilde Havn i forbindelse med det ugentlige biltræf, men i uge 31 skal man forvente at se endnu flere maskiner i bybilledet. Roskilde er nemlig vært for den 74. udgave af det internationale motorcykeltræf FIM Rally, der får deltagelse af knap 900 gæster fra 27 lande.

Til almindelig beroligelse skal det nævnes, at ordet »Rally« i denne sammenhæng henviser det til engelske ord for at samles - »to rally« - så der er ikke tale om, at der skal køres ræs.

- FIM Rally adskiller sig fra andre motorcykeltræf ved, at det ikke handler så meget om motorcyklerne, men om at opleve det land, man er i. Det er en mulighed for at vise, hvordan man kan være motorcykel-turist i værtslandet, siger Flemming Aage Nielsen, som er formand for arrangementskomitéen.

Gennemsnitsalderen er 58 år, og der er tale om folk, som er vant til at tage på ferie på deres motorcykler. Hovedparten af deltagerne bor på Dyrskuepladsen, men der er også en del, som har booket sig ind på byens hoteller. Da der er tale om et lukket arrangement, hvor man har tilmeldt sig og betalt på forhånd, er der i princippet ikke adgang for offentligheden på Dyrskuepladsen under træffet, men der vil dog være to lejligheder, hvor resten af befolkningen kan få lov at opleve de mange motorcykler.

Den første gang er på onsdag den 31. juli, hvor deltagerne kører landevis fra Vigen Strandpark og Veddelev Havn til Vikingeskibsmuseet, hvor de modtages med deres nationalhymner. Det vil foregå fra omkring klokken 10 til klokken cirka 14.

I den mellemliggende tid bliver køretøjerne stående ved museet, og deltagerne vil trave en tur rundt i området og i byen og vil sætte deres præg på gaderne og er klar til at hilse på værtsbyens borgere.

- Onsdag er festdagen, for dagen efter er der fælles udflugt i busser til Geopark Odsherred, siger Flemming Aage Nielsen med et grin.

Fredag den 2. august byder på den store nationsparade gennem Roskilde, og den finder sted fra klokken 10 til 12 for at genere trafikken i byen mindst mulig. Deltagerne kører fra Bognæsvej og via Boserupvej til Sankt Jørgensbjerg, hvor man har fået lov at køre gennem den ellers lukkede Brøndgade og til Stændertorvet, inden turen går ad Ringstedgade og tilbage til Dyrskuepladsen.

- Nationsparaden er vores tak til borgerne i Roskilde, fordi vi må være her. Vi forsøger at køre, så de enkelte strækninger kun er spærret i fem minutter ad gangen, siger Flemming Aage Nielsen.