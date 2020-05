Der bliver ikke noget abegilde på sidste skoledag, som nu ligger den 22. juni, da afgangseleverne ikke har eksamener. Den store fællesfest på sidste skoledag blev nu aflyst sidste år til fordel for lokale arrangementer, og nu har 9.- og 10. klasserne fået den fejring at se frem til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

9. klasser får deres sidste skoledag

Roskilde - 12. maj 2020 kl. 11:35 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for at misse fejringen af sidste skoledag har fyldt en del for mange 9.- og 10. klasser, men i Roskilde kan de ånde lettede op.

Som en del af genåbningsplanen for 6.-10. klasserne - der bliver politisk behandlet onsdag - vil forvaltningen sikre afgangsleverne en markering af sidste skoledag, hvor de kan tage afsked med deres folkeskoletid.

Det kommer til at fore mandag den 22. juni, men det er stadig uvist, hvordan det kommer til at spænde af.

Sikkert er det, at skolerne skal arrangere dagen lokalt. Allerede sidste år blev det besluttet at aflyse den store fællesfejring for kommunens afgangselever.

Men hvorvidt klasserne kan samles på de enkelte samles på de enkelte skoler afhænger stadig af, hvor grænsen for forsamlingsforbuddet går til den tid.

- Det har været vigtigt for os, at 9. klassernes afgang bliver markeret på en eller anden måde, og de ikke bare går på sommerferie. Derfor er 22. juni sidste skoledag, hvor der bliver en lokal dimissionsmarkering, og det afhænger alt sammen af forsamlingsantallet. Der skal kreative kræfter på spil for at gøre det til en god sidste skoledag og dimission, men det skal nok gå. Jeg er meget optimistisk, siger Søren Kokholm.

Skoleåret slutter fredag den 26. juni.