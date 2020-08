Artiklen: 9-årig ramt da han gik over for rødt

»Rød mand stå, grøn mand gå« er ikke bare for sjov. Det gælder, også når man er blevet ni år.

Det tog en dreng fra Roskilde ikke ret tungt, så han blev ramt af en bil, da han onsdag eftermiddag strøg over for rødt i fodgængerfeltet på Borgediget. Han løb ud mellem nogle biler og blev strejfet af en personil med en 42-årig kvinde fra Lejre bag rattet.

Drengen faldt, men rejste sig straks og løb ind til siden. Politi og ambulance blev sendt til stedet. Den 9-årige slap fra overmodet med nogle skrammer, og politiet afhørte folk på stedet for at blive klar over omstændighederne.