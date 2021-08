En 89-årig kvinde blev skræmt af et telefonopkald. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

89-årig kvinde blev skræmt til at smide pose med værdigenstande ud ad vinduet

Roskilde - 06. august 2021 kl. 11:13 Kontakt redaktionen

Frygt for at blive udsat for noget kriminelt fik en 89-årig kvinde fra Roskilde til at samle sine værdigenstande i en pose og kaste den ud ad vinduet i den ejendom, hvor hun bor.

Den 89-årige blev cirka klokken 14.30 ringet op af en fremmed kvinde, der fik hende overbevist om, at der var fare på færde og opfordrede til at beskytte sig ved at gøre som beskrevet ovenfor.

Senere på dagen fortalte den 89-årige sine pårørende om telefonopkaldet, og en af dem tog hen til den ældre kvindes bolig, hvor posen med værdigenstandene stadig lå udenfor. Efterfølgende blev politiet kontaktet, og sagen efterforskes nu som et bedragerisk forhold over for den 89-årige.

Politiet opfordrer til, at man er særdeles kritisk over for uanmodede telefonopkald fra fremmede personer, der »skræmmer« nogen til at foretage handlinger, som man ellers ikke ville gøre. Kontakt politiet med oplysninger om sådanne opkald, så politiet kan foretage det fornødne til at gøre en person tryg efter sådan et opkald eller oplevelse.