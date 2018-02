86-årig førte vogn: Overså to parkerede biler

Onsdag var en 86-årig kvinde fra Roskilde bag rattet på sin vogn, som hun var ude af stand til at føre. Klokken 14 påkørte hun to andre biler i den del af Gullandsstræde, hvor der godt må køre biler.

- Det er foregået ved lav hastighed, i den del af gaden hvor der må køres bil. De to andre biler holdt stille, og vi har ikke fundet det nødvendigt at tage en blodprøve for at tjekke for spiritus, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.