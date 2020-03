FOTO: THOMAS OLSEN 290217 ®BLEHAVEN/R¯NNEB®RPARKEN ROSKILDE Foto: THOMAS OLSEN

83 årig kvinde lokket ud af lejlighed: Troede hun skulle testes for coronavirus

Roskilde - 05. marts 2020 kl. 14:00

»Der er coronavirus i din boligblok, så du skal ud og blive testet. Tag pas, dankort og kontanter med.«

Det var den besked en 83-årig kvinde modtog søndag aften. Beskeden kom fra en mand, der påstod at være fra Sundhedsstyrelsen.

Kvinden undrede sig, men manden sagde, at det var godt at have pas og penge med sig, hvis hun nu var smittet og ikke kom hjem lige foreløbig. Kvinden pakkede sine ting og gik ud på gaden, som hun blev bedt om.

Da hun stod alene på gaden, ringede telefonen igen. Manden sagde, at hun skulle sætte sin taske på jorden, men der gik det op for kvinden, at noget var galt. Hun lagde røret på og skyndte sig hjem igen.

Sådan lød historien, som en kvindelig facebookbruger delte på gruppen Roskilde Hjælper Hinanden. Efter sigende er hun i familie med den 83-årige kvinde og følte et behov for at dele episoden, så det ikke skulle ske for andre. Delt blev den. På blot 14 timer er opslaget blevet delt knap 400 gange.

Anmeldt til politiet Politiet bekræfter, at de i mandags modtog en anmeldelse om, at en 83-årig kvinde var blevet ringet op med den falske besked om, at der skulle være coronavirus i hendes opgang i Æblehaven.

Politiet har ikke modtaget andre anmeldelser om lignende opkald. De oplyser også, at det ikke lykkedes gerningsmanden at røve eller stjæle noget fra den 83-årige kvinde.

Boligselskabet har talt med politiet om episoden, der anses som et forsøg på bedrageri.

Politiet forsøger fortsat at finde den mistænkte.