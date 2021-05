Besøgende i Vikingeskibshallen får fra 1. juni muligheden for at høre historier om de enkelte skibe på egen telefon. (Foto: Jan Partoft)

80.000 kroner til bedre lyd i Vikingeskibshallen

Guiden er på dansk, og inden sommerferien kommer også udgaver på engelsk og tysk. Guiden tilbydes i tre spor med en rundtur i Vikingeskibshallen med otte poster, der tager udgangspunkt i de enkelte udstillede skibe i hallen. De tre spor er et børnevenligt, et for voksne og et for eksperter.